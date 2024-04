Scontro tra autobus a Roma: ci sono feriti gravi • Terzo Binario News

Un bus della Roma Tpl ha urtato un mezzo dell’Atac a Roma finendo poi su un marciapiede. Secondo quanto si apprende alcuni passeggeri nello scontro sarebbero rimasti feriti: un paio sul bus dell’Atac, di più su quello della Roma Tpl.

Da un aprima ricostruzione il bus della Roma Tpl della linea 998 ha centrato quello dell’Atac (linea 913): sembra che il conducente, per cause ancora d’accertare, abbia perso il controllo del mezzo, L’incidente si è verificato in vai Cesare Castiglioni, vicino al capolinea di Monte Mario.

Fonte Ansa.it