Scontro delicatissimo per la Futsal Civitavecchia che ospita La Pisana - Terzo Binario News

Quello di oggi è un crocevia della stagione per la Futsal Civitavecchia. I nerazzurri dalle 15 ospitano La Pisana e in caso di risultato positivo, i play-off diventerebbero quasi una certezza.

Si disputa la quinta di ritorno del girone B di C1 e la partita dell’Ivan Lottatori non è l’unico scontro potenzialmente decisivo: se la capolista Laurentino non dovrebbe avere grossi problemi a Valcanneto, per contro l’Atletico Grande Impero (a -5 dai civitavecchiesi) attende il Real Fiumicino e ad Aranova si reca il Torrino.

In altre parole, la diciottesima giornata può segnare il prosieguo della stagione per le compagini di vertice e dulcis in fundo, La Pisana stessa è lontana sette lunghezze dalla Futsal e attualmente sarebbe fuori dagli spareggi per la promozione.

Se finisse a -10 sarebbe difficile recuperare a otto gare dalla fine. «Va considerato un altro aspetto – sottolinea mister Simone Tangini – ossia quello dei prossimi turni.

Noi andiamo nella tana del Laurentino e poi a Borgata Aurelia con il Torrino, quindi due gare che richiedono un dispendio di energie importante. Se oggi vincessimo, guarderemmo alle prossime partite con maggiore tranquillità». Ecco perché la sfida di oggi è un spartiacque e la squadra ci arriva in un momento di risultati buoni e una posizione di classifica invidiabile, con il secondo posto solitario sebbene a cinque punti dalla prima in graduatoria. «La Pisana è in un momento altalenante dal punto do vista dei risultati. Questo significa che la partita è aperta a tutti i risultati, la considero da tripla. Vincere sarebbe un bel lasciapassare per i play-off visto che i romani andrebbero 10 punti sotto a otto turni dalla fine e recuperare sarebbe difficile. Ecco perché abbiamo dei jolly da giocarci, per noi è un vero crash test da affrontare contro una squadra esperta. I miei sono bene o male sempre in crescita». Tranne forse la parentesi della di Final Four: «Ho rivisto diverse volte la semifinale contro l’Atletico Ciampino, e mi sono reso conto di quanto la Futsal sia stata sfortunata nel primo tempo sotto il profilo degli episodi. In assoluto credo sia stato il miglior parziale di stagione» conclude Tangini.

Come presenze, anche se acciaccati dal confronto di Ottavia con il Valentia, ci saranno Matteo Tiberi e Cristian Trappolini. Sicure invece le assenze di Andrea Ferraccioli, Valerio Poggi e Fabrizio Fattori.