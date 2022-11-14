 Scomparsa da Roma Giuseppina Stellato, assume farmaci • Terzo Binario News

Scomparsa da Roma Giuseppina Stellato, assume farmaci

lunedì, 14 Novembre 2022 | 0 commenti

Scomparsa da Roma Giuseppina Stellato, assume farmaci

SCOMPARSA DA ROMA (RM)

DALLA DATA 10.11.2022 NON SI HANNO PIU’ NOTIZIE.

HA BISOGNO DI CURE URGENTI

ZONE DA ATTENZIONARE

ROMA – FONTANA DI TREVI – QUIRINALE – PIAZZA VENEZIA

ALTO 1,65 MT – 50 KG – CORPORATURA ESILE – CARNAGIONE CHIARA

CAPELLI CASTANI ALTEZZA SPALLE – OCCHI AZZURRI

TATUAGGIO BRACCIALE DI FOGLIE POLSO SINISTRO E

PIERCING LABBRO INFERIORE (COME IN FOTO)

  PER INFORMAZIONI O AVVISTAMENTI

PRONTO PENELOPE CELL. 339.6514799 (ANCHE WHATSAPP)

PUBBLICO SOCCORSO 112

Pubblicato lunedì, 14 Novembre 2022 @ 17:24:25     © RIPRODUZIONE RISERVATA