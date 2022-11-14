Scomparsa da Roma Giuseppina Stellato, assume farmaci • Terzo Binario News

SCOMPARSA DA ROMA (RM)
DALLA DATA 10.11.2022 NON SI HANNO PIU’ NOTIZIE.
HA BISOGNO DI CURE URGENTI
ZONE DA ATTENZIONARE
ROMA – FONTANA DI TREVI – QUIRINALE – PIAZZA VENEZIA
ALTO 1,65 MT – 50 KG – CORPORATURA ESILE – CARNAGIONE CHIARA
CAPELLI CASTANI ALTEZZA SPALLE – OCCHI AZZURRI
TATUAGGIO BRACCIALE DI FOGLIE POLSO SINISTRO E
PIERCING LABBRO INFERIORE (COME IN FOTO)
PER INFORMAZIONI O AVVISTAMENTI
PRONTO PENELOPE CELL. 339.6514799 (ANCHE WHATSAPP)
PUBBLICO SOCCORSO 112
Pubblicato lunedì, 14 Novembre 2022 @ 17:24:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA