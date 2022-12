Torna il cinema al Claudio di Tolfa: anteprima venerdì con "La stranezza" • Terzo Binario News

Spettacoli per grandi e piccoli per Natale e inizio gennaio, poi partirà la stagione con film di prima visione e d’essai. “Finalmente riapriamo dopo due anni” soddisfatto l’assessore Tagliani

di Cristiana Vallarino

Un bel regalo di Natale anticipato per i tolfetani: torna il cinema al Claudio. Si comincia già venerdì e sabato prossimi con un film italiano che ha avuto enormi consensi di critica e di pubblico ,“La stranezza”.

“Si tratta di un “aspettando il Natale” che segnerà poi l’inizio della programmazione vera e propria – spiega Claudio Storani, dell’associazione “Altrisguardi”, che si occuperà di tutta la stagione fino a primavera, e che è appena salito in collina per curare l’allestimento –. Ci saranno altre proiezioni a ridosso del Natale e poi dopo Capodanno, con proposte per piccoli e grandi. A breve saranno resi noti giorni e titoli. Poi da gennaio, compatibilmente con le altre iniziative ospitate dal Claudio, si andrà avanti con un cartellone che promettiamo variegato e interessante”.

Visibilmente soddisfatto l’assessore allo spettacolo Alessandro Tagliani: “In tanti in questi giorni ci hanno chiesto se fosse vero che dopo 2 anni di chiusura riaprisse il Cinema Claudio a Tolfa – dice -…Ebbene sì, siamo riusciti, pandemia permettendo, a dare il via ad una nuova stagione cinematografica, con titoli di qualità e prime visioni. Ora non mi resta altro che invitare tutti a riempire la sala del Claudio e godersi un bel film con amici e parenti. Colgo l’occasione anche per augurare buone feste.”

La cabina di proiezione del Claudio

“Altrisguardi” è l’associazione che curerà quest’anno la stagione del Claudio. Si occupa di cinema da tempo, dedicandosi anche alla distribuzione cinematogtafica sostentenndo il miglior cinema italiano indipendente e gestisce l’arena Lucciola di Santa Marinella. Nell’ambito di “Altrisguardi” è nata “Cinemainmovimento” con lo scopo di mettere insieme quanti sul territorio amano film di qualità, arrivando a mettere in “rete” spettatori di Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella presentando ciò che non ha grande visibiltà. Legandoci anche un lavoro di creazione di audience, quindi proposte nelle scuole, rassegne cinematografiche, incontri con gli autori e collaborazioni con le varie associazioni del territorio per costruire festival tematici sulle varie realtà del cinema: dall’animazione ai corti, dai documentari ai lungometraggi classici.

Ed è un lungometraggio di livello quello con cui s’inaugura il Claudio. “La stranezza” diretto da Roberto Andò, con Toni Servillo e due straordinari Ficarra e Picone. Ambientato negli anni ’20, il film in costume rappresenta una commedia dai caratteri ironici, nella quale il protagonista Luigi Pirandello un giorno s’imbatte in una coppia di teatranti dilettanti impegnati nella realizzazione di uno spettacolo. Appuntamento il 16 (ore 21) e il 17 (ore 17.30 e 21) . Ingresso 5 euro.