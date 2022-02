Sciopero Port Mobility, Marietta Tidei: "Vicina alle lavoratrici e ai lavoratori in protesta" - Terzo Binario News

“Sono vicina alle lavoratrici e ai lavoratori di Port Mobility.

È necessario che a tutti i livelli si condivida l’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali che hanno indetto una giornata di mobilitazione per difendere il posto di lavoro a 26 operatori che in un momento di profonda crisi come quello che stiamo attraversando rischiano di perderlo.

È incomprensibile la rigidità con la quale l’azienda sta affrontando la questione, rinunciando ad attivare gli ammortizzatori sociali previsti per casi come questo. Spiace soprattutto perché si tratta di un’azienda che nel corso degli anni è stata trattata con estrema generosità da parte dell’Autorità portuale e in questo momento dovrebbe ricordarlo senza scaricare sui lavoratori le difficoltà del momento.

Mi auguro che come è stato fatto per altre vertenze, l’Autorità di sistema intervenga in senso positivo per trovare una soluzione. Da parte nostra continueremo a sollevare la questione in tutte le sedi istituzionali.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei.