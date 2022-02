Cartolina per San Valentino alle Poste di Civitavecchia e Ladispoli - Terzo Binario News

Anche a Civitavecchia e a Ladispoli Poste Italiane celebra la Festa degli Innamorati e dedica a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica e un annullo filatelico speciale.

A Civitavecchia e a Ladispoli, le cartoline saranno disponibili rispettivamente negli uffici postali con sportello filatelico di Via Giordano Bruno 11, e in Via Regina Margherita, 10.

Con l’annullo filatelico speciale, oltre alla cartolina, si potranno timbrare le corrispondenze presentate agli sportelli filatelici, presso i quali saranno disponibili i francobolli per l’affrancatura.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

Poste Italiane vuole così sostenere, ancora una volta, il valore della scrittura scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo.