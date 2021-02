Scende la taxi e spara colpi di pistola - Terzo Binario News

Due colpi sparati in aria. Poi la pistola rivolta verso un uomo e una bambina di 6 anni, che si trovavano sul balcone: l’arma si è inceppata. È successo a Roma nel tardo pomeriggio di lunedì 1 febbraio, in via Domenico Cavalca, zona Cinquina.

Questa la cronaca dell’AdnKronos: “Ha esploso due colpi in aria, poi ha tentato di sparare verso un balcone dove si trovavano un uomo e la sua figlioletta di 6 anni, ma l’arma si è inceppata. L’uomo, un tassista 46enne in evidente stato di alterazione, è stato fermato dagli agenti del commissariato Fidene di Roma, intervenuti sul posto, in via Domenico Cavalca, e si trova ora piantonato in ospedale. Nell’auto bianca sarebbero stati trovati psicofarmaci”.