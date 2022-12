Scambio di auguri tra l’amministrazione di Ladispoli e la comunità sorda al Centro di arte e cultura • Terzo Binario News

“Stiamo lavorando per fare in modo che nessun cittadino sordo si senta solo, e soprattutto non integrato nella comunità di Ladispoli”.

Con queste parole Marco Cecchini, delegato del sindaco Grando al Progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, ha annunciato che domenica 18 dicembre alle ore 16.30 presso il Centro di Arte e Cultura si svolgerà lo scambio degli auguri natalizi tra l’amministrazione comunale e la comunità sorda. L’incontro avverrà all’interno dell’evento “Te piace ‘o Presepio?”.

Oggi alle ore 15 il sindaco Alessandro Grando inaugurerà la manifestazione che fino a domenica vedrà l’esposizione delle natività realizzate dagli alunni delle scuole di Ladispoli e dagli artisti locali.