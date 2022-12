La "notte delle meraviglie" indetta dal Rotary Civitavecchia ha centrato l'obiettivo: donazione cospicua alla Cri • Terzo Binario News

La notte delle meraviglie, la cena di volontariato creata dal Rotary di Civitavecchia per raccogliere fondi per le famiglie in difficoltà ha fatto centro.

Ieri all’aula Pucci il presidente Angelo Midei insieme al segretario del club Luca Grossi e all’ideatore dell’evento Saverio Carrazza hanno consegnato, accompagnati da una numerosa delegazione del club ben 60 tessere da cento euro al Sindaco Ernesto Tedesco e all’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli.

Una donazione cospicua che verrà consegnata attraverso la Croce Rossa del presidente Roberto Petteruti a famiglie in grave difficoltà segnalate dal personale dei servizi sociali coordinato da Maria Grazia Coccetti.

Il Sindaco Tedesco e l’assessore Napoli hanno ringraziato il Rotary per quanto fatto in questa opera di volontariato che ha unito la cultura, la cucina e lo stare insieme.

La cena è stata realizzata l’8 dicembre presso l’hotel San Giorgio e alla cena hanno contribuito gli artisti Maurizio Battista, trio le Capinere, Quartetto Varigato, Espresso Brass Quintet, Coro Incantus ed il maestro Schioppa. La direzione artistica è stata di Letizia Beneduce.

“Ringrazio tutti gli artisti, l’hotel che ci ha permesso di donare ancora di più di quanto avevamo pensato e la Conad che ci ha donato più tessere di quanto avevamo raccolto. È una cena di volontariato che è andata oltre le aspettative di raccolta fondi. Speriamo di donare un sorriso a queste famiglie in difficoltà” ha dichiarato il presidente del Club Angelo Midei.