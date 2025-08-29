“Il mare per tutti”: prorogata fino a metà settembre la spiaggia “Liberamente” a Campo di Mare • Terzo Binario News

Il servizio rimarrà attivo fino a domenica 14 settembre. Il Sindaco Gubetti: “Prolungamento fortemente voluto per garantire belle giornate di mare fino a metà mese”

Liberamente, la spiaggia attrezzata, accogliente, accessibile alle persone con disabilità e totalmente gratuita realizzata dal Comune di Cerveteri sull’arenile di Campo di Mare rimarrà aperta fino a domenica 14 settembre.

La proroga è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale del Sindaco Elena Gubetti, che ha lavorato affinché questo importante servizio rimanesse operativo per ulteriori due settimane e garantire dunque ancora la possibilità di godere di piacevoli giornate di mare ai cittadini con disabilità in maniera totalmente sicura e accogliente.

Il servizio si svolgerà con le medesime condizioni e orari adottati durante l’intero periodo estivo. Si ricorda che la fruizione è consentita su prenotazione, chiamando il numero 3513580419.

“Quello di Liberamente è uno dei progetti ai quali siamo maggiormente affezionati e di cui andiamo più orgogliosi – ha dichiarato il Sindaco Gubetti – un’eccellenza della nostra città e che prosegue, ogni estate, oramai dal 2021. Siamo dunque felici di poter annunciare che la spiaggia rimarrà aperta fino a domenica 14 settembre, proroga possibile grazie ad un importante investimento che la nostra amministrazione ha voluto fare e frutto di una precisa volontà politica di voler garantire anche negli ultimi giorni d’estate un servizio rivelatosi anche quest’anno davvero molto apprezzato”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Elena Gubetti – ci tengo a ringraziare tutto il personale della Solidarietà Società Cooperativa Sociale che presta servizio per Liberamente, garantendo con professionalità, disponibilità e cordialità un servizio ottimale alla cittadinanza”.