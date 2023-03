"Saremo Sanremo", premiata Ester Maria Grienti del liceo musicale Civitavecchia • Terzo Binario News

Per l’allieva del “Galilei” il riconoscimento della critica al VII Festival della canzone per le scuole in favore di Telethon

A Roma, alla Stazione Birra lunedì 6 marzo, dal vivo, giovani promesse della canzone si sono esibite sul palco di fronte ad un pubblico entusiasta, in una gara canora di alto livello che ha messo a dura prova la giuria.

“Saremo Sanremo”, festival della canzone per le scuole, giunto ormai alla sua VII edizione, sempre a favore della Fondazione Telethon, ha visto in gara 16 finalisti arrivare dal Lazio, dalla Puglia e dalla Liguria dopo una ardua selezione di concorrenti.

Ester Maria Grienti ha egregiamente rappresentato il Liceo Musicale Galileo Galilei di Civitavecchia nella sezione nuove proposte, con la magistrale esecuzione del brano di Mina “Mi sei scoppiato dentro al cuore” nella versione di Annalisa, aggiudicandosi il Premio della Critica per la migliore “Interpretazione” assegnato dal cantautore Giorgio Baldari, unitamente ad una borsa di studio per song-writing.

Ester con Anna Battaglini, sopra col cantautore Giorgio Baldari

Il contributo di tutti gli organizzatori, artisti, istituti scolastici, genitori e pubblico presente ha superato le migliori aspettative ed ha confermato la sensibilità di tutti nei confronti della ricerca scientifica, sono stati raccolti oltre € 2.000 interamente donati alla Fondazione Telethon rappresentata nell’evento dalle Coordinatrici Anna Battaglini e Olivia Mancini.

L’arte unita alla solidarietà per l’altrui bene è risultata vincente e per questo motivo, tutti gli artisti premiati di “Saremo Sanremo” 2023 parteciperanno alla X edizione dell’evento “il Volontario Promuove la Vita” in una serata musicale a loro dedicata nel prossimo giugno 2023.