Cinque Masterclass con la “LanciaGab Soccer Coach”: appuntamenti speciali con il calcio all’Angelo Sale di Ladispoli • Terzo Binario News

Nuova iniziativa per l’accademia calcistica guidata da Gabriele Lancianese, allenatore qualificato Uefa B e specializzato in tecnica calcistica

Un’opportunità unica per dare a vostro figlio la qualità e le competenze calcistiche di cui ha bisogno. La seconda stagione della “LanciaGab Soccer Coach” si accende con cinque appuntamenti speciali: cinque Masterclass calcistici, organizzati insieme alla S.S.D. Academy Ladispoli all’interno dello Stadio Angelo Sale.

A guidare gli allenamenti, Mister Gabriele Lancianese, allenatore qualificato Uefa B specializzato in Tecnica Calcistica, con esperienze passate anche tra le fila della Lazio e della Salernitana, che già dallo scorso anno si è distinto per aver proposto un modo innovativo, moderno e mirato di insegnare e fare calcio.

Cinque gli appuntamenti previsti: 19 ottobre, 21 dicembre, 22 febbraio, 29 marzo e 22 maggio. Ogni lezione avrà un costo di 25euro, scontata a 20euro nel caso in cui il bambino o bambina siano già iscritti all’Academy Ladispoli.

Si comincia con la “Conduzione e dominio della palla”, un allenamento dedicato a migliorare il controllo del pallone sotto pressione con tutte le parti del piede.

Si passa poi al perfezionamento degli “uno contro uno”, per diventare più incisivi, resilienti e pronti nei duelli e superare le paure dell’avversario.

Terzo allenamento specifico previsto, è quello del gioco in squadra: allenamenti per perfezionarsi sia in situazioni di superiorità che di inferiorità numerica.

Penultimo passaggio, quello dello “Street Games”, allenamenti stimolanti per migliorare ogni gesto tecnico con allenamenti “di strada” trasportati sul rettangolo verde.

Infine, arriva il momento della “partitella”, per mettere in atto quanto appreso durante tutta la masterclass ma anche per stimolare la fantasia e le abilità tecniche in situazioni di gioco divertenti.

“Un progetto importante quello della ‘LanciaGab Soccer Coach’ che mi sta dando enormi soddisfazioni, non soltanto da un punto di vista calcistico, vista l’evoluzione continua dei ragazzi che alleno, ma anche umano e personale – ha dichiarato Gabriele Lancianese – questi cinque appuntamenti speciali, che riesco a realizzare grazie alla preziosa e rinnovata disponibilità offertami dalla Academy Ladispoli, puntano a perfezionare ancora di più i vari aspetti del pallone: giornate intensive di allenamenti mirati a migliorare tutti quegli aspetti che potranno far crescere ancora di più i ragazzi”.

“L’obiettivo è sempre lo stesso – conclude Gabriele – non fare di loro dei campioni del mondo o dei fenomeni assoluti, ma è far capire loro il calcio, farli giocare meglio, con maggiori conoscenze ed esperienze: ma soprattutto farli divertire con il pallone ai piedi”.

Per informazioni, contattare il numero 3762678662 – Iscrizioni possibili anche al link: