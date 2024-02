Sanzioni ad attività commerciali, un arresto e denunce: controlli serrati dei Carabinieri del Nas • Terzo Binario News

Sanzioni ad attività commerciali, un arresto e denunce: controlli serrati dei Carabinieri del Nas

I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con il supporto dei Carabinieri del N.A.S. e del N.I.L. di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Villa Bonelli e Magliana, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia.

L’azione, fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, rientra nell’ambito di un ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nei quartieri periferici.

Durante il servizio, i Carabinieri hanno arrestato e sottoposto alla detenzione domiciliare una donna della provincia di Roma di 22 anni, in esecuzione a un decreto di esecuzione pena emesso in seguito a una tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale risalente allo scorso dicembre 2023.

In via di Cutigliano, i Carabinieri del N.A.S. hanno contestato al responsabile di un’attività commerciale le violazioni amministrative che riguardano il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene e mancata predisposizione di procedure di autocontrollo basate sui principi di H.C.C.P, sanzionandolo amministrativamente per un importo complessivo di 3000 euro, mentre, in via Pieve Fosciana, un altro esercente è stato sanzionato con una multa di 1800 euro per il mancato rispetto dei requisiti di igiene.

Nel complesso, durante l’attività, sono state sanzionate amministrativamente 2 attività commerciali, identificate 91 persone e controllati 58 veicoli.