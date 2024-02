"Meravigliosa, la Lazio più bella di sempre": successo a Fiumicino per la mostra sui biancocelesti • Terzo Binario News

“Una evento sportivo apprezzato da tutti e non solo dai tifosi della Lazio. Un momento per ricordare 50 anni di storia del calcio italiano – ha sottolineato il Presidente del Consiglio, Roberto Severini, alla conclusione di “Meravigliosa – La Lazio più bella di sempre”,una mostra itinerante dedicata al 50° anniversario del primo Scudetto della Lazio. – Abbiamo ospitato con piacere la seconda tappa della mostra nella sede comunale, perché eravamo certi che sarebbe stata un’occasione unica ed importante per la nostra città”.

“C’è stato un afflusso notevole di visitatori, sopratutto famiglie con bambini siamo molto felici di avere accolto “Meravigliosa” e aver dato ai nostri cittadini la possibilità di assistere ad un evento unico nel suo genere – ha dichiarato l’Assessore allo Sport e Cultura, Federica Poggio – Sono stati esposti pezzi esclusivi degli anni ’70; fotografie, video, maglie storiche originali, cimeli. I tifosi hanno anche potuto incontrare personaggi rappresentativi per losport come l”ex campione dello Scudetto, Giancarlo Oddi, i familiari di Vincenzo D’Amico e di Felice Pulici, venuti per l’occasione e Toni Malco, autore dell’inno della Lazio”. ha concluso l’Assessore che ha ringraziato gli organizzatori Lazio Clan Latina, Lega Collezionisti ed il Centro Studi nove gennaio millenovecento.