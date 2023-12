Santa Severa, un 2023 diviso a metà • Terzo Binario News

Nella prima parte, la promozione in C1 mentre nella seconda la sofferenza per una posizione di classifica precaria

Promozione in C1 a giugno e lotta per la salvezza oggi. Il 2023 del Santa Severa Futsal è esattamente spaccato in due, con la metà della passata stagione che ha rappresentato una cavalcata bellissima in C2 culminata con tre gare di play-off e il passaggio conseguente in C1.

L’altra metà è il campionato attuale, fatto si sofferenza e un penultimo posto forse non proprio immaginato da giocatori e dirigenza.

Certo, c’è tutta la seconda metà di stagione da disputare ma serve sicuramente un cambio di rotta perché la permanenza in C1 sembra un traguardo tutt’altro che impossibile.

Dopo la cavalcata in stagione, nella quale c’è stato il testa a testa con la Canottieri Lazio (oggi prima della classe anche in C1), ecco che sono andati in scena gli spareggi per il salto di categoria. Vinto il primo spareggio del PalaDeAngelis per 1-0 con il Nazareth, le contendenti si sono trasferite in blocco a Colleferro, dove è arrivato il successo al cardiopalmo per 4-3 ai supplementari contro il Laundromat Gaeta, mattatore della sfida, il numero 22 neroverde Patrizio Maggi autore dei quattro centri. Già qui è stato dato l’accesso ai santaseverini nella categoria superiore poi si è disputata anche la finale a Ferentino. Opposti alla Sanvitese, gli uomini di Vincenzo di Gabriele hanno chiuso sul 4-4 ma sono stati premiati dal aggiudicandosi la coppa come vincitrice degli spareggi della C2 regionale. «Il 2023 è stato un anno storico per il Santa Severa – afferma il mister neroverde – visto che si è riusciti a centrare sul campo una promozione che mai era arrivata prima d’ora. Si è cominciato a lavorare a livello giovanile e oggi si possono vantare le presenze in prima squadra di molti ragazzi provenienti dall’under 21. Che C1 sarebbe stata un’avventura complicata lo sapevamo, non siamo stati colti di sorpresa».

In estate sono arrivate diverse conferme, qualche addio e un blocco di giocatori rimasto complessivamente compatto ma sono emersi dei limiti che la massima categoria regionale ha messo a nudo: «Ad oggi disputeremmo il play-out fuori casa per giocarci la permanenza in categoria. Certo, bisognerà lavorare molto per cercare di migliorare la posizione attuale. È anche onesto riconoscere – prosegue Di Gabriele, non risparmiando delle critiche ai suoi – che ci meritiamo il penultimo posto, per come ci siamo allenati in questa prima parte di stagione. Spero di recuperare qualche infortunato in questa fase di pausa del campionato e che i ragazzi siano presenti agli allenamenti per regalare nel 2024 alla società la permanenza nella massima categoria regionale» la conclusione dell’allenatore. A questo va aggiunto anche il trasloco forzato dal PalaDeAngelis di Santa Marinella al sintetico dell’Uliveto perché l’impianto della Perla è oggetto di una ristrutturazione che durerà circa un anno.

Il campionato riprende il 14 gennaio con la seconda giornata di ritorno. Per il Santa Severa una trasferta difficile perché Jeanpier Gaone e compagni saranno impegnati alla Bufalotta sul sintetico del Santa Gemma quarta forza del girone A di C1.