"Dettagli" a Civitavecchia ospita il reading del libro di Paolo Tagliaferri: legge l'attore Alessio De Persio • Terzo Binario News

Il 2024 alla libreria “Dettagli” di Civitavecchia inizia con un appuntamento davvero interessante e di qualità, in cui spiccano talenti del comprensorio.

Giovedì 4 gennaio, alle ore 18,30, il negozio in via Guglielmotti (lato Cattedrale) ospita un reading del libro “BRUCIAME ER CORE..BRUCIA BANZAI”. A interpretare alcuni brani dell’opera a firma di Paolo Tagliaferri sarà un attore noto per essere nel cast di “Suburra”, ovvero Alessio De Persio. L’ingresso è libero.

Tagliaferri è un avvocato penalista, vive tra Santa Marinella e Civitavecchia. Lettura, scrittura e surf sono le sue passioni. È ideatore della rassegna “Delittammare”. Ha pubblicato romanzi e racconti. Nella sua ultima fatica, pubblicata da Armando Editore, il personaggio principale è deciameente un suo alter ego. Questa la trama, a grandi linee. Quando il capo di una famiglia di malavitosi di Ostia viene ritrovato cadavere sulla spiaggia di Banzai a Santa Marinella, tutti sanno che i fantasmi del passato stanno per riapparire. Demoni feroci torneranno a minacciare quel paradiso di onde e vento, a meno che un improbabile eroe, l’avvocato e surfista locale, Riccardo Triari, non riesca a coalizzare, ancora una volta, le forze in grado di contrastarli.

Protagonista del reading sarà un santamarinellese che si è dedicato con successo alla recitazione, in tv e al cinema, ovvero Alessio De Persio, il quale ha lavorato anche nella serie tv “In treatement” diretta da Saverio Costanzo.