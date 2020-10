Santa Marinella, la Verzilli torna in consiglio comunale: saluto di Cittadini al Centro - Terzo Binario News

Dopo aver assistito alla performance populista e giustizialista del consigliere Settanni durante il consiglio comunale di martedì scorso, il gruppo “Cittadini al Centro” porge il benvenuto, o meglio il bentornato, alla consigliera Danila Verzilli e nello stesso tempo fa un grosso in bocca al lupo al consigliere Fabrizio Fronti certi che saprà dimostrare le sue ragioni nelle appropriate sedi, ricordiamo infatti che in Italia non si è colpevoli mai se non dopo il terzo grado di giudizio.

Annotiamo con piacere che con lei il gruppo femminile diventa maggioranza nella maggioranza, dopo un decennio di assenza o sparuta rappresentanza nella guida del paese, e con le conseguenze viste.

I consiglieri, Amanati, Chegia, Ferullo, Jachini, Fratarcangeli, con gli assessori Bianchi e Minghella, l’importante supporto del capogruppo D’Emilio e della consigliera Calistri continuano nel loro percorso di avvicinamento dei cittadini all’amministrazione pubblica mantenendo al centro dei propri obiettivi il benessere della cittadinanza e confermando il totale supporto al sindaco Tidei nella grande rivoluzione amministrativa e culturale che ci aspetta nei prossimi anni.

“CITTADINI AL CENTRO”