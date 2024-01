Santa Marinella inaugura il nuovo Stadio del Rugby • Terzo Binario News

Santa Marinella inaugura il nuovo Stadio del Rugby

Sarà inaugurato Sabato 27 gennaio alle ore 11.00 il nuovo Stadio del Rugby di Santa Marinella. Ne danno notizia il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e la Consigliera con delega allo sport Marina Ferullo.

Il nuovo impianto, ubicato nelle adiacenze dello Stadio Comunale di calcio “Ivano Fronti” fa parte del più ampio progetto della “Città dello Sport”, la quale raggruppa anche il vicino Palasport “Enzo De Angelis” e la Piscina Comunale i cui lavori sono in corso per la realizzazione dell’opera.

“Siamo estremamente soddisfatti – ha dichiarato il Sindaco – di aver terminato, grazie al supporto concreto della società “Santa Marinella Rugby”, questa importante struttura sportiva e consegnare alla stessa un impianto finalmente funzionale ed operativo. Ringrazio per cui fin d’ora i dirigenti, le famiglie ed i ragazzi della società rugby che hanno permesso la realizzazione del nuovo campo. Il loro è stato un impegno fondamentale.

L’opera, come detto in premessa, rappresenta un fiore all’occhiello dell’impegno amministrativo nel settore dello sport che ci ha permesso di raggiungere importanti e tangibili traguardi in questi anni. Un puzzle di interventi strutturali che ha ridato dignità alle strutture sportive, rimesse completamente a nuovo ed in sicurezza e all’attività sportiva in generale, sempre al centro del nostro operato. Sabato inaugureremo il campo da rugby, integralmente riqualificato e reso idoneo allo svolgimento di questa disciplina che ha già raggiunto, in così poco tempo dalla sua “nascita”, importanti traguardi”.

“Un sogno che si avvera – ha aggiunto la Consigliera allo sport Marina Ferullo – considerato l’impegno profuso per portare a termine questo importante progetto congiuntamente alla Santa Marinella Rugby.

Si amplia dunque l’offerta sportiva a Santa Marinella, dove finalmente anche il rugby avrà la sua “casa”, funzionale e idonea ai tanti ragazzi che svolgono questa attività.

Grazie alla fattiva collaborazione con la società “Santa Marinella Rugby” siamo riusciti a concludere il rifacimento del manto erboso e ristrutturare l’intero campo. Se penso alle condizioni in cui abbiamo trovato qualche anno fa le strutture sportive di Santa Marinella, sono ancor più soddisfatta e orgogliosa di tutto quello che abbiamo dapprima ideato, poi progettato ed infine realizzato nel settore dello sport.

Esso rappresenta infatti un grande valore sociale, di coinvolgimento ed integrazione dei bambini e dei ragazzi alla vita sportiva della città, e non solo. Continueremo su questa strada, sicuri e convinti che le nostre azioni stanno ottenendo risultati positivi e fondamentali per la crescita di tutto il settore sportivo della città”.