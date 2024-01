Agente di Polizia Locale colpito da una testata da un honduregno, accade a Stazione Termini • Terzo Binario News

Agente di Polizia Locale colpito da una testata da un honduregno, accade a Stazione Termini

Stavano attraversando la strada in direzioni opposte quando un agente in borghese del Corpo di Polizia di Roma Capitale é stato colpito violentemente al volto con una testata da Z.H.Y. cittadino 40enne dell’Honduras non prima di essersi sentito dire “Che ca…ti guardi?”.

Un colpo violentissimo tra la tempia e il naso. L’ episodio, avvenuto a mezzogiorno di oggi, martedì 23 gennaio, davanti al gruppo di Polizia Locale di via Goito, non lontano da Termini, non é passato inosservato a due colleghi in divisa, che hanno provveduto al fermo dell’aggressore.

A carico dello straniero, numerosi precedenti penali tra definitivi e in atto per occupazioni abusive, violenze e violenza sessuale.

L’agente è stato accompagnato al pronto soccorso del policlinico Umberto I dove sono tuttora in corso accertamenti.