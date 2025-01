Santa Marinella corsaro a Palocco: 3-1 e vetta confermata • Terzo Binario News

Il Santa Marinella rimane dov’è ossia in vetta alla classifica del girone A di Promozione. Nella 16esima giornata i rossoblù sono tornati corsari dal campo del Palocco con un bel 3-1 che li fa salire a 33 punti in graduatoria.

Il Tolfa invece si è riposato per cause di forza maggiore: infatti sulla Pacifica è calata una nebbia che non permetteva la visibilità se non per pochi metri così l’arbitra di giocata non ha potuto far altro che mandare a casa i biancorossi e il Rodolfo Morandi, salito allo Scoponi da Ostia.

Per questa partita in casa del Palocco, mister Daniele Fracassa aveva sottolineato che l’atteggiamento dei suoi avrebbe fatto la differenza ed è stato accontentato dopo appena sette minuti grazie al centro di Simone Trincia.

Raddoppio santamarinellese al 23’ stavolta per merito del bomber Samuele Cerroni. I padroni di casa però non ci stanno e dimezzano lo svantaggio andando a segno con un gran gol di Mattia Pisilli (fratello maggiore del giallorosso Niccolò) al 36’. Nella ripresa, il Palocco prova a reagire ma il Santa Marinella respinge gli attacchi di casa e trova il gol che di fatto mette la pietra sopra la partita al 34’grazie alla specialità della casa di capitan Alessio Gallitano ovvero il colpo di testa da calcio d’angolo.

Ovvio che spicchi il sorriso sul volto dell’allenatore rossoblù: «Nonostante il campo in terra battuta per giunta in condizioni non perfette e la lunga sosta natalizia e di calendario che ci ha riguardato – afferma Fracassa – ho visto un Santa Marinella brillante, autoritario e padrone del campo, che ha disputato un primo tempo perfetto. Hanno esordito il portiere Enrico Antonelli e il centrocampista Lorenzo Orlando, che si sono comportati bene così come tutto il resto della squadra. È stata una vittoria autoritaria la nostra, che ci conferma in vetta e quel test che avevo imposto alla squadra è stato superato. In generale, siamo contenti di aver superato uno scoglio molto ostico».

Invece allo Scoponi di Tolfa ha vinto la nebbia. Infatti la gara contro il Rodolfo Morandi non è neanche iniziata per via del fenomeno atmosferico che ha avvolto la Pacifica. La direttrice di gara Teresa Loreti di Roma 1 ha atteso una decina di minuti dopo l’orario previsto nella speranza che la nebbia si diradasse ma da porta a porta non era garantita la visibilità. Alla fine le due società non si sono strappate i capelli per il rinvio. Dunque adesso spetterà al Comitato regionale riprogrammare la gara – sicuramente in un turno infrasettimanale – probabilmente fra una quindicina di giorni.

La classifica dunque vede in testa il Santa Marinella a 33 punti, inseguito dall’Ostiantica che ha avuto ragione facilmente dell’Indomita Pomezia. E domenica prossima allo stadio Fronti altra partita-verità per gli uomini di Fracassa, visto che ricevono la visita di una Pescatori Ostia temibile e rinforzata dal mercato. L’Ostiantica invece sarà ospite del Borgo Palidoro di Paolo Caputo.