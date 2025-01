"Il Castelletto della Municipale di Santa Marinella inadatto come museo di Castrum Novum" • Terzo Binario News

Nota de Il Paese che Vorrei, che sottolinea l’edificio presenti problemi di accessibilità

“Il sindaco Tidei dichiara che il Castelletto della Municipale è pronto a “trasformarsi” in un nuovo museo per accogliere “tutto ciò che è inerente gli scavi della Castellina, dell’area archeologica di Castrum Novum, delle Peschiere e le tante testimonianze che sono attualmente alloggiate nel museo di Civitavecchia” e ancora “…tutto ciò che è stata questa città, con le ville di via Ulpiano, le Grottacce…”

Non possiamo che accogliere con favore l’idea di un nuovo museo ma preoccupa l’assenza di dettagli concreti su come si realizzerà questa trasformazione.

Nel suo annuncio, infatti, il Sindaco non ha speso una sola parola sui lavori necessari per ospitare in una sede piuttosto angusta tutto il materiale di cui favoleggia ma soprattutto su come intenda rendere il futuro museo pienamente accessibile a persone con disabilità motorie e sensoriali.

Il timore è che si continui a ignorare il problema nonostante il TAR abbia recentemente accolto il ricorso dell’Associazione Luca Coscioni e dichiarato fuori legge il Comune di Santa Marinella per l’inadeguatezza del suo Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Ricordiamo che l’Amministrazione ha ora qualche mese di tempo per integrare il PEBA e cominciare a realizzarlo (pena il commissariamento ad acta).

Possibile che nonostante il Comune debba realizzare in centro città un primo percorso accessibile ai disabili motori e sensoriali (dalla passeggiata a piazza Civitavecchia e ritorno percorrendo sia via della libertà che via Aurelia) il Sindaco parli di un nuovo museo che verrebbe a trovarsi proprio al centro di questo anello senza preoccuparsi della sua accessibilità? Possibile e, purtroppo, anche probabile”.

Il Paese che Vorrei