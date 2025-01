Condannato per spaccio nel 2011, 38enne di Santa Marinella va in carcere • Terzo Binario News

Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale nord della Provincia di Roma.

La scorsa mattina, i Carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno notificato un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di un 38enne del posto, condannato in via definitiva ad una pena residua di 5 anni e 4 mesi di reclusione dal Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Penali, scaturita a seguito di un reato commesso nel 2011, legato al traffico di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato dai militari della locale stazione che hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione e lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Civitavecchia.

Le operazioni sono state condotte sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri continuano le attività tese ad arginare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’integrità del territorio.