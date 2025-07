Santa Lucia, vertici militari e Asl Roma 4 convocati al Pincio • Terzo Binario News

Il consigliere De Crescenzo: “Lunedì commissione ambiente”

“Le notizie sull’area militare di Santa Lucia, dove sono stoccate sostanze chimiche altamente pericolose, sono allarmanti.

Come Presidente della Commissione Ambiente, ho convocato per lunedì 21 alle 09.30 i vertici del centro chimico militare in audizione.

Insieme a loro, ho convocato anche i vertici della Asl Rm4.

Mi auguro che il direttore del Cetli, in particolare, partecipi e possa spiegarci cosa sta succedendo. La città pretende chiarezza e trasparenza.

Già a partire dal 2016, come “cittadini uniti contro l’inceneritore” portammo alla luce la volontà del ministero della difesa di costruire un impianto per l’incenerimento dei materiali bellici. La ferma opposizione e l’immediata mobilitazione della popolazione riuscì a fermare il progetto. Da allora una coltre di silenzio ha avvolto le attività del centro chimico. Questo non può più essere consentito. Questo non può più essere accettato”.

Ismaele De Crescenzo

Presidente della commissione Ambiente del Comune di Civitavecchia