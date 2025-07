Alle Terme Taurine di Civitavecchia weekend con "Dal Mito alla Storia" • Terzo Binario News

Due gli spettacoli proposti dall’associazione Pro Loco: venerdì e sabato “Misteriosa Roma”, domenica “Dove cade l’ombra”

Saranno tre gli spettacoli che andranno in scena alle Terme Taurine il prossimo fine

settimana per la rassegna Dal Mito alla Storia VI edizione.

La rassegna organizzata dalla Pro Loco di Civitavecchia, con il sostegno economico della

Fondazione Ca.Ri.Civ., della BCC Roma sede di Civitavecchia, e della Soc. Terme

dei Papi, inizia il suo programma dopo aver rinviato la prima rappresentazione a causa

delle avversità atmosferiche.

In scena venerdì 18 e sabato 19 “Misteriosa Roma” di Gino Saladini e Anthony Caruana.

Uno spettacolo in cui il pubblico sarà parte integrante di un racconto avvolgente, ironico e

pieno di ritmo su una città sorprendente e mai vista così: tra memorie antiche e

inquietudini moderne, tra poesia popolare e misteri urbani.

Sul palco, una band dal vivo con sette musicisti e sei cantanti che daranno voce ai grandi

classici della romanità (e non solo), oltre ad una ballerina che trasformerà la scena in un

sogno in movimento, tre attori capaci di toccare tutte le corde dell’anima e un video

scenografico sorprendente, che farà da cornice visiva a ogni emozione.

Misteriosa Roma è più di uno spettacolo: è un’esperienza collettiva dove la musica, le parole

e la città eterna si fondono in un incantesimo teatrale. Un omaggio divertente, profondo e

coinvolgente alla Roma che non smette mai di stupire.

Con la consueta formula del teatro canzone, la rappresentazione sarà un’esperienza

collettiva che comprenderà momenti di recitazione, danza, video immagini e tanta musica.

Sul palco oltre a Gino Saladini, che insieme ad Anthony Caruana ha scritto i testi e le

musiche originali, reciteranno Alessandro Orsini, Elisa Tassi, Luigi Florio ed Eugenio

Chiantera.

Per la parte musicale Marco Manovelli, Anthony Caruana, Ermanno Pizzardi, Gino Fedeli,

Massimo Pelo, Fabio Pizzardi, Angelo Capuzzimato ed Emiliano Manna, Irene Gargiulli,

Francesco Di Iorio e Alessia Tassi. Con la partecipazione della piccola Siria Speroni.

Le coreografie sono di Desiree Benevieri e i video di Pier Paolo Saladini.

Domenica 20 la Compagnia Avanzi di Scena presenterà per la prima volta “Dove cade

l’ombra” scritto e diretto da Marco Paniccia, non andata in scena lo scorso 13 luglio.

Appuntamento alle Terme Taurine alle ore 21,00 con prenotazione obbligatoria al

351.3440202 tramite WhatsApp. Entrata € 5,00 gratuito per i bambini al di sotto dei 12

anni.