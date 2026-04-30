Santa Fermina a Civitavecchia, nella processione suggestivo il corteo storico della Pro Loco • Terzo Binario News

L’associazione ringrazia quanti hanno contribuito al successo della rievocazione, molto apprezzata dalla cittadinanza

La Presidente e il Direttivo della Pro Loco cittadina esprimono grande soddisfazione per le numerose manifestazioni di apprezzamento da parte della cittadinanza in occasione della coreografia del Corteo Storico, che nel pomeriggio del 28 aprile ha sfilato durante la solenne processione in onore di Santa Fermina.

“È difficile esprimere a parole l’emozione e l’orgoglio che abbiamo provato nel vedere il nostro

Corteo Storico sfilare tra l’affetto e la partecipazione della cittadinanza – dichiara la Presidente Maria Cristina Ciaffi – Ogni sorriso, ogni sguardo di apprezzamento è stato per noi una conferma del valore profondo di questa tradizione. Questo Corteo non è solo una rievocazione storica, ma un momento che unisce la nostra comunità, racconta la nostra storia e rafforza il senso di appartenenza. Un grazie di cuore a tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno reso possibile tutto questo”.

La rappresentazione, inserita dal 2021 nell’Albo delle rievocazioni storiche della Regione Lazio, ha l’intento di valorizzare e promuovere il Corteo storico di Santa Fermina quale elemento distintivo e parte integrante della tradizione processionale dedicata alla Santa.

Il Corteo ha saputo rievocare suggestivi momenti di storia, portando in scena nobili Ufficiali, Consoli, Cavalieri, Luogotenenti di giustizia e Capitani di porto che, insieme alle loro consorti, hanno preso parte al cerimoniale con eleganza e rigore storico.



Particolarmente apprezzata la partecipazione dei più piccoli, che hanno suscitato sorrisi e simpatia,così come i numerosi commenti positivi rivolti agli oltre sessanta figuranti in costume, straordinari interpreti dei personaggi loro assegnati, rappresentativi del periodo storico del 1647, anno della prima processione successiva al ritorno delle reliquie ottenute dal Visconte Terenzio Collemodi.

Grande ammirazione hanno suscitato anche i magnifici abiti d’epoca, sette dei quali realizzati

appositamente per l’edizione di quest’anno. I costumi, arricchiti con pregiati dettagli e frutto di

accurati adattamenti, sono stati realizzati grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e all’encomiabile lavoro della costumista Eleonora Garbi, con il prezioso supporto di Serenella Rampichini, Lia Sessa e Giuseppe Bellu. Un sentito ringraziamento va inoltre a Emanuela Morbidelli per l’assistenza durante il corteo e per le splendide fotografie.



Le eleganti acconciature sono state curate dalla professionista Assunta Nugnes, da sempre

disponibile a collaborare con la Pro Loco nelle diverse iniziative.

Un ringraziamento speciale è rivolto anche agli instancabili volontari dell’Associazione, per l’intenso lavoro svolto nei giorni precedenti e durante l’evento, e al Priore della Confraternita di Santa Maria dell’Orazione e Morte, Giacomo Catenacci, per l’ospitalità offerta ai figuranti durante le fasi di preparazione e vestizione.