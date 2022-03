Sanità, Minnucci (Pd): "Con l'ambulatorio di Torrita Tiberina medicina più vicina alla gente" - Terzo Binario News

“Oggi ho partecipato all’inaugurazione di un Ambulatorio di Prossimità a Torrita Tiberina” dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci.

Che continua: “Il progetto rientra nel piano regionale pianificato con i fondi del PNRR dall’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato e dalla Asl Rm4 per una medicina sempre più di prossimità, più vicina ai cittadini, più efficiente.

II mio ringraziamento e i complimenti alla Sindaca Rita Colafigli e alla Direttrice dell’Asl Matranga e a tutto il loro staff per la celerità nell’attivare questi servizi.

Ottima iniziativa per far toccare con mano gli investimenti concreti che la Regione Lazio sta portando avanti in campo sanitario anche nei centri più piccoli.

Un bel lavoro di squadra che abbiamo fatto e che proseguirà con molti prossimi obiettivi nella nostra provincia.”