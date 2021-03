Sangue in strada: ferito con una forbice, cercava droga - Terzo Binario News

Sangue in strada. Hanno trascorso il pomeriggio insieme poi, dopo aver cenato hanno raggiunto via Santa Rita da Cascia in cerca di cocaina. La donna, alla ricerca della sostanza stupefacente, è scesa al piano interrato del palazzo, lasciando l’amico al pian terreno. Al ritorno, ha trovato il 39enne ferito con una forbice al suo fianco.

Sangue in strada: cosa è successo

Intervenuti a seguito della segnalazione al NUE 112, gli agenti del VI Distretto Casilino e della Sezione Volanti, hanno attivato i soccorsi e raccolto le prime dichiarazioni.

Da queste e dal fatto che l’aggressione fosse maturata nell’ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno potuto costruire una ipotesi investigativa. che indicava nel possibile responsabile un altro assuntore di droga.

Identificato I.E., come possibile autore, la sua fotografia è stata sottoposta alla visione della vittima che lo ha riconosciuto, senza ombra di dubbio.

Rintracciato nei pressi della stessa via dove è avvenuto il ferimento, I. E., con precedenti, per gli indizi a suo carico è sottoposto a fermo di indiziato di delitto, in attesa di essere convalidato.