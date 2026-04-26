Gravissima la donna investita sulle strisce a Santa Marinella • Terzo Binario News

Ricoverato anche il centauro che l’ha travolta

Emergono dei dettagli sull’incidente di ieri che ha visto una donna di 69 anni travolta sulle strisce sull’Aurelia in zona Maiorca mentre era con il cane.

Le sue iniziali sono E.D., residente in zona, è stata dapprima stabilizzata dal personale della Misericordia intervenuto sul posto e poi accompagnata al san Paolo di Civitavecchia dove si è valutato elitrasporto al Gemelli.

All’ospedale civitavecchiese è finito anche il centauro che l’ha travolta in condizioni decisamente meno gravi della donna.