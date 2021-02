Ferito in via Giovanni Battista Scozza: cosa è successo - Terzo Binario News

A essere colpito un 40enne, su cui pendeva un mandato di cattura

di Claudio Bellumori

Ferito al braccio destro, altezza spalla. Accanto a lui un paio di forbici. Questa l’immagine che sabato 27 febbraio – poco dopo le 22 – hanno trovato davanti ai loro occhi gli agenti del distretto Casilino in via Giovanni Battista Scozza.

Ferito in via Giovanni Battista Scozza: cosa sappiamo

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un uomo italiano (nato nel 1981) era a terra. Al braccio destro, altezza spalla, presentava una ferita. Vicino a lui, un paio di forbici, presumibilmente utilizzate per colpirlo. Al momento non sono chiari i motivi che abbiano poi portato al ferimento accertato.

Ferito in via Giovanni Battista Scozza: ricoverato in ospedale

Il personale medico ha accompagnato il 40enne al Policlinico di Tor Vergata: sottoposto a intervento chirurgico, non è in pericolo di vita.

Il mandato di cattura

Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che a carico del 40enne pendeva un mandato di cattura per accumulo di pena (3 anni e 7 mesi) per diversi reati commessi. Una volta dimesso dalla struttura ospedaliera-universitaria, sarà trasferito in carcere.