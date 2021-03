Claudio Coccoluto è morto, aveva 59 anni - Terzo Binario News

Claudio Coccoluto è morto. Il noto dj aveva 59 anni. È deceduto questa mattina – 2 marzo – nella sua casa di Cassino.

Tanti i commenti e le reazioni dal mondo dello spettacolo. Andrea Delogu ha scritto su Facebook: “Questa è una mattina nera perché è venuto a mancare Claudio Coccoluto. Per chi come me ha amato e ha vissuto il clubbing sa perfettamente cosa Claudio sia significato per tutta la categoria. Un maestro che ha portato classe, intelligenza e voce ad un intero gruppo, quello che viene chiamato “il mondo della notte” come se fossero dei vampiri”.

“Un uomo che ha fatto un pezzo di storia della musica mondiale, un produttore enorme, un professionista che ha sempre combattuto per le sue idee. Sono cresciuta sua fan per poi un giorno aver avuto la fortuna di conoscerlo e di poterci parlare e mai una volta son rimasta delusa né dall’uomo, né dal dj, né dal mito. Molti devono tanto a Claudio e al suo stile, al suo carattere e al suo modo di comunicare, gli devono tanto in molti e alcuni forse nemmeno lo sanno. Grazie Cocco”.