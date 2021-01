Un 25enne del Bangladesh è precipitato dal quarto piano di una palazzina. È quanto accaduto nella mattinata di martedì 12 gennaio in via Alessandro Severo, zona San Paolo. Il giovane è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale San Camillo.

Sul posto i carabinieri di zona e della compagnia Roma Eur. Accertamenti in corso da parte dei militari dell’Arma.

c.b.