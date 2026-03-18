San Giuseppe a Ladispoli, giovedì dalle 15,30 la processione • Terzo Binario News

L’Amministrazione ricorda che domani gli uffici del Comune resteranno chiusi
L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in occasione della Festa di San Giuseppe, Patrono di Ladispoli, giovedì 19 marzo 2026 si terrà la tradizionale processione religiosa per le vie cittadine.
L’appuntamento è fissato alle ore 15:30 con la partenza dalla Chiesa del Sacro Cuore. Il corteo proseguirà lungo il seguente percorso: Via dei Garofani, Via Settevene Palo, Via Cagliari, Via Taranto, Piazzale Roma, Viale Italia, Piazza Marescotti, fino a raggiungere Piazza Rossellini.
La celebrazione rappresenta un momento di forte partecipazione per la comunità locale, unendo tradizione, fede e identità cittadina in una delle ricorrenze più sentite del territorio.
L’Amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare e a vivere insieme questa importante giornata, nel rispetto delle tradizioni e dei valori condivisi.
L’evento è organizzato con il patrocinio della Città di Ladispoli in collaborazione con la Pro Loco Ladispoli.
L’Amministrazione ricorda che giovedì 19 marzo gli uffici del Comune resteranno chiusi.