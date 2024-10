"Saltati i 2 milioni per Torre Flavia, la De Santis si dimetta" • Terzo Binario News

Attacco frontale dei consiglieri Mollica Graziano e Cervo sul definianziamento peril restauro del simbolo di Ladispoli

“L’interrogazione consiliare, presentata dai sottoscritti consiglieri Cervo e Mollica lo scorso 1° ottobre sulla situazione dei lavori di restauro di Torre Flavia, ad oggi non è ancora stata discussa in aula.

Per una volta avevamo pensato alla buona fede e ai tanti impegni della giunta.

Purtroppo ci sbagliavamo. Ora si è svelata l’amara verità su questa vicenda che ci aiuta a comprendere i motivi di tanto ritardo. Siamo alle solite. Questa giunta non si smentisce mai!

Nonostante le promesse e le note stampa rassicuranti, la verità che emerge è diversa. E il sindaco Grando lo sa perfettamente.

Gli 1,9 milioni di euro stanziati dal Decreto “Bellezz@” per questo importante progetto sono andati perduti a causa dell’incapacità di questa amministrazione.

Le dichiarazioni del sindaco, che tenta di giustificare la perdita dei fondi con l’aumento dei prezzi delle materie prime, e la necessità di integrare con ulteriori fondi messi dal comune, sono fuorvianti.

Già a giugno 2023, l’assessore De Santis aveva annunciato la stessa cosa con la necessità di un’integrazione di 730.000 euro da parte del Comune tramite l’accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Un dato quindi che smentisce le affermazioni successive di Grando. Nemmeno riescono a mettersi d’accordo sulle dichiarazioni da fare, figuriamoci se possono essere in grado di amministrare Ladispoli!

Registriamo con amarezza che questa amministrazione ha gestito in modo disastroso un progetto fondamentale per la nostra città, ha sottovalutato la complessità del progetto e non ha saputo trarre vantaggio dalle risorse a disposizione, mettendo a rischio il futuro di uno dei nostri simboli storici.

Vogliamo conoscere le reali cause di questa disfatta e i responsabili di questa imperdonabile perdita di fondi.

Se soltanto avessero pudore e amore per la nostra Città si dovrebbero dimettere in blocco.

Tutta la cittadinanza dovrebbe riempire la sala consiliare per esprimere democraticamente e pacificamente il proprio sdegno. Noi stiamo facendo ciò che è in nostro potere per dare voce ai meno fortunati e per accendere i fari sulle malefatte di questa amministrazione. Noi intanto chiediamo le immediate dimissioni dell’assessore competente, Veronica De Santis, in quanto responsabile diretta del progetto.

Ferdinando Cervo

Amelia Mollica Griaziano