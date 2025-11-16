 Salomone e Cherry due tesori pronti a dare tanto amore a chi li adotterà • Terzo Binario News

Salomone e Cherry due tesori pronti a dare tanto amore a chi li adotterà

Nov 16, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

salomone cagnolone

SALOMONE, Maremmano taglia grande, è nato nel 2019. Bellissimo e pieno di vita, da troppo tempo in canile. cerca persona dinamica e sportiva con cui sfogare la sua energia, regaliamogli finalmente una casa.

Mi chiamo CHERRY,  sono una bellissima incrocio boxer nata 1.1.2024 di taglia medio/grande con mantello nero. Cerco una famiglia e tanto amore.

P.S. NIENTE PAURA i miei occhietti con la terza palpebra verranno sistemati

Salomon e Chery SONO  ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA


Venite a conoscerlii , previo appuntamento,  presso il rifugio della
 
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)

tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e   X @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159