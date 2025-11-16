Salomone e Cherry due tesori pronti a dare tanto amore a chi li adotterà • Terzo Binario News

SALOMONE, Maremmano taglia grande, è nato nel 2019. Bellissimo e pieno di vita, da troppo tempo in canile. cerca persona dinamica e sportiva con cui sfogare la sua energia, regaliamogli finalmente una casa.

Mi chiamo CHERRY, sono una bellissima incrocio boxer nata 1.1.2024 di taglia medio/grande con mantello nero. Cerco una famiglia e tanto amore.

P.S. NIENTE PAURA i miei occhietti con la terza palpebra verranno sistemati

Salomon e Chery SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA



Venite a conoscerlii , previo appuntamento, presso il rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159



