Progetti di vita indipendente nel distretto sanitario Rm4-1, c'è il bando • Terzo Binario News

È stato pubblicato l’avviso relativo all’erogazione dei contributi per la realizzazione di progetti di vita indipendente destinati a persone con handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992), di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario RM4.1: Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere.

L’iniziativa è stata formalmente approvata con Determinazione Dirigenziale n. 5270 del 13/11/2025.

Il contributo previsto ammonta a 500 euro mensili per 6 mesi, prorogabili in base alla disponibilità dei fondi, e potrà essere utilizzato per interventi volti a sostenere percorsi di autonomia personale, inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita. In particolare, i progetti potranno riguardare:

• assistenza domiciliare indiretta;

• attività sociali e relazionali, orientate al tempo libero, alla partecipazione alla vita comunitaria e al rafforzamento dei legami sociali;

• servizi di mobilità e trasporto.

Gli interventi saranno forniti esclusivamente da organismi del Terzo Settore accreditati e iscritti nel registro distrettuale dedicato ai servizi per la “Vita Indipendente”. Per ciascuna persona ammessa al contributo, il Servizio Sociale del Comune di residenza predisporrà un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), condiviso con l’interessato e con l’ente del Terzo Settore scelto per l’erogazione delle prestazioni.

Le domande potranno essere presentate dall’interessato, purché ne abbia la facoltà, da chi ne ha la rappresentanza legale (Amministratore di Sostegno, Tutore, persona incaricata con procura) o da un familiare, a decorrere dalle ore 8,00 del 17/11/2025 fino alle ore 12,00 del 18/12/25 utilizzando il seguente link:

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=DIS_019

Gli interessati che non fossero in grado di compilare autonomamente la domanda online potranno rivolgersi al PUA del proprio Comune.

«Si tratta di un avviso importante, che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere concretamente l’autonomia delle persone con disabilità grave» dichiara il Sindaco Marco Piendibene. «La vita indipendente è un diritto e un obiettivo che richiede strumenti adeguati e un lavoro costante al fianco delle famiglie.»

Soddisfazione anche dall’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni: «Questo contributo permette di costruire percorsi personalizzati, realmente rispondenti ai bisogni della persona. È un’opportunità significativa per migliorare l’autonomia e la partecipazione sociale, grazie alla collaborazione tra servizi sociali, famiglie e Terzo Settore.»