Saline di Tarquinia, Rotelli: "I 12 milioni stanziati sono un'opportunità storica per il futuro del sito" • Terzo Binario News

in Commissione Ambiente della Camera dei deputati, l’audizione dedicata alla Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia, area di riconosciuto pregio naturalistico e patrimonio ambientale di grande rilevanza.

L’incontro, presieduto dall’onorevole Mauro Rotelli, ha rappresentato un passaggio istituzionale di particolare rilievo, poiché le Saline rivestono un ruolo strategico non solo sotto il profilo ambientale, ma anche in termini di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico: si tratta infatti dell’unica salina del Lazio e di una delle pochissime ancora esistenti lungo l’intera costa italiana. L’area protetta si estende per circa 150 ettari, di cui 100 costituiti da laguna costiera: un ecosistema unico che accoglie numerose specie di avifauna migratoria e stanziale.

“Il confronto odierno segna un importante passo verso la definizione di una strategia integrata capace di coniugare tutela ecologica, sicurezza, valorizzazione culturale e sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di restituire piena dignità e nuova prospettiva a uno dei luoghi più suggestivi della costa laziale”, afferma il presidente Rotelli.

“Il progetto – per il quale ringrazio l’Agenzia del Demanio, ente capofila, nella persona della direttrice Alessandra Dal Verme e del professor Fabrizio Tucci, unitamente alla Direzione Lazio, il Mic e il Mase, insieme a Regione Lazio, Comune di Tarquinia, Ispra, Autorità di Bacino, Università della Tuscia, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici e i Carabinieri-Forestali – rappresenta una straordinaria opportunità di rigenerazione ambientale, culturale e sociale per l’intero territorio. La messa a terra di 12 milioni di euro segna l’avvio di una nuova fase per le Saline di Tarquinia, con l’obiettivo di trasformare un’area di straordinario valore naturalistico in un modello virtuoso di promozione del patrimonio pubblico”, conclude il presidente Rotelli.