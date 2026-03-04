Francesca Scarin nuova assessore alla cultura di Allumiere • Terzo Binario News

In un clima di rinnovato entusiasmo e profonda commozione, la comunità di Allumiere saluta la nomina di Francesca Scarin a nuova Assessora alla Cultura e ai Beni Archeostoriculturali. Una decisione che non è solo un atto amministrativo, ma un segnale potente di rinascita e giustizia per l’intero territorio.



​Un risultato costruito sul campo: le innumerevoli iniziative

​Questo prestigioso incarico non è arrivato per caso, né per logiche di palazzo. È il frutto maturo di un impegno che non ha conosciuto soste: il risultato è stato ottenuto grazie alle innumerevoli iniziative promosse dalla Scarin negli ultimi anni.

​Dalle giornate di valorizzazione dei siti archeologici agli eventi di divulgazione storica, ogni progetto ha testimoniato una capacità fuori dal comune di far dialogare il passato con il presente. È stata proprio questa iperattività culturale, unita a una visione strategica del territorio, a rendere la sua figura imprescindibile per il futuro di Allumiere.

​Il coraggio del Sindaco Luigi Landi

​Al centro di questa svolta politica c’è la figura del Sindaco Luigi Landi. In un’epoca in cui la politica spesso cede al fragore delle polemiche, Landi ha dimostrato una statura d’altri tempi. La sua scelta di confermare la Scarin non è stata solo una valutazione tecnica, ma un atto di coraggio civile.

​È doveroso sottolineare la profonda gratitudine per la fiducia che il Primo Cittadino ha voluto confermare nonostante la copiosa macchina del fango che ha tentato di travolgere l’immagine dell’assessora. Landi ha scelto di non farsi dettare l’agenda dai detrattori, preferendo basarsi sulla concretezza dei risultati e sulla qualità del lavoro svolto.

​”Grazie al Sindaco per aver guardato ai fatti e non aver vacillato. In un mare di fango e di rumore, ha scelto la musica della competenza e della verità, ha scelto di premiare la luce delle tante iniziative portate avanti con amore per Allumiere.”

​

​Nonostante una campagna denigratoria incessante, volta a minare la serenità personale e pubblica di Francesca Scarin, la verità ha avuto la meglio. La comunità ha assistito a un attacco che nulla aveva a che fare con il merito, ma che ha trovato un argine invalicabile nella rettitudine e nell’evidenza dei progetti realizzati ed è la comunità stessa che le è stata accanto dandole la forza di continuare.

​Oggi, quella “macchina del fango” si spegne definitivamente davanti alla forza dei fatti. Francesca Scarin si insedia con la consapevolezza di chi ha costruito il proprio consenso pietra su pietra, iniziativa dopo iniziativa, pronta a trasformare questa gratitudine in un rilancio culturale e archeologico senza precedenti.

“Non guarderò chi ha provato meschinamente ad abbattere la mia figura, ho lavorato sempre tra la gente e per la gente e non sarà di certo qualche articoletto spicciolo o qualche invito volutamente mancato ad abbattermi. Ho avuto l’assessorato per merito e non per logiche di partito o per favoritismi, ho lavorato instancabilmente tutti i giorni sul campo per il bene del mio paese, continuerò a farlo indiscriminatamente restando sempre tra la gente per accogliere consigli e problemi, nonostante tutto” ha dichiarato la Scarin.