Gianni De Paolis, il cordoglio della Fondazione Cariciv • Terzo Binario News

La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni De Paolis, storico Priore dell’Arciconfraternita del Gonfalone e punto di riferimento autentico per le tradizioni cittadine.

Con lui la Fondazione ha condiviso negli anni un rapporto di collaborazione sincera e concreta, in particolare in occasione della Processione del Cristo Morto, momento identitario per l’intera comunità, e in diversi progetti culturali volti a valorizzare la storia e le radici di Civitavecchia.

Alla famiglia e all’Arciconfraternita va la nostra più sentita vicinanza. Civitavecchia perde un custode appassionato della propria memoria.

Gaetano Starace

Gabriella Sarracco