"Sali in macchina, ti do 50 euro", poi armato di pistola lo rapina del Rolex • Terzo Binario News

Probabilmente non ha il senso degli affari. Invitato a salire in auto – e proposte 50 euro in cambio di informazioni – un 24enne pakistano viene rapinato del Rolex da 16mila euro. È quanto avvenuto ieri in via Nomentana, nel parcheggio di un McDonald’s.

Il giovane, in pratica, è stato avvicinato da un soggetto che si trovava a bordo di una Citroen. L’uomo all’interno del veicolo a quel punto dice alla vittima che, sarebbe salito nell’automobile, avrebbe ottenuto 50 euro in cambio di informazioni.

Ciò che al 24 è sembrato un affare si è trasformato in una trappola. Già, perché subito dopo, sotto la minaccia di una pistola, ha dovuto consegnare un Rolex del valore di 16mila euro.

Il malvivente, a quel punto, ha abbandonato l’auto (targa francese) e si è dileguato a piedi. Sul posto la Polizia. Non ci sono stati feriti.