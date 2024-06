Nove auto carbonizzate a Tor Bella Monaca, 14 in totale i veicoli coinvolti • Terzo Binario News

Nove auto carbonizzate, cinque quelle parzialmente danneggiate. È il resoconto della notte di fuoco in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca. L’intervento dei Vigili del fuoco è arrivato nella notte, verso le una. Presente anche la Polizia.

Nel dettaglio, di sette automobili distrutte dal rogo gli investigatori sono riusciti a risalire ai proprietari, ai modelli e alle targhe. Di due abitacoli, invece, al momento non si hanno tali informazioni in merito. Non sono risultati coinvolti altri mezzi.

Il giorno prima, nello stesso quartiere ma in via Federico Quaglia, sono risultate cinque le auto distrutte dal rogo all’interno di un parcheggio condominiale in via Ferdinando Quaglia, altezza del civico 77. Nell’occasione, sono andate a fuoco due Fiat, una Lancia, una Daewoo e una Mg (Morris Garages). Dai primi riscontri, non sono emerse tracce di liquido infiammabile o di acceleranti.