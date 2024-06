Uomo e donna trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio • Terzo Binario News

I cadaveri della coppia scoperti dai figli dell’uomo, indagano i carabinieri

Trovati morti in casa. L’ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. I cadaveri di un uomo e di una donna (lui 88 anni, italiano e lei 66 anni, bulgara), conviventi, sono stati scoperti in mattinata, verso le 10,30, dal figlio dell’anziano, all’interno di una abitazione di via Tronto, a Nettuno. L’arma utilizzata è una pistola.

Al momento non sono stati riferiti ulteriori dettagli. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Anzio. Rilievi affidati ai militari dell’Arma del Nucleo investigativo di Frascati.

Non risultano al momento segnalati episodi precedenti da codice rosso.