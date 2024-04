Sagra della Tellina di Passoscuro, ecco le date • Terzo Binario News

Torna uno degli eventi più attesi del Litorale, giunto alla sua 46esima edizione

Tutto pronto a Passoscuro per la 46esima edizione della Sagra della Tellina “Live Beach Festival”.

La storica manifestazione della frazione di Fiumicino, e da quasi mezzo secolo appuntamento imperdibile per migliaia di famiglie non soltanto del posto, ma provenienti da tutto il Litorale e chiaramente anche da Roma, è pronta a tornare con tre giorni di eventi, musica, spettacoli, attrazioni e ovviamente degustazioni assolutamente da non perdere.

Fissate le date: venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno. Data di chiusura della sagra che coinciderà anche con la Festa della Repubblica e che sicuramente richiamerà tantissimo pubblico.

La sagra è organizzata dalla Pro Loco di Passoscuro con il patrocinio del Comune di Fiumicino.