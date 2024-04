Maccarese festeggia il Patrono San Giorgio, ecco il programma completo • Terzo Binario News

Appuntamenti organizzati dalla Parrocchia insieme alla Pro Loco Fregene Maccarese

A Maccarese tornano i festeggiamenti per il Santo Patrono.

L’organizzazione della festa patronale, che si terrà il 27 e 28 aprile nel campo sportivo della Chiesa San Giorgio, è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con la Pro Loco Fregene Maccarese, che ha lavorato a pieno ritmo insieme al Comitato Festeggiamenti della parrocchia San Giorgio.

Di seguito il programma dei festeggiamenti che terremo continuamente aggiornato.

SABATO 27 APRILE

15.00 Torneo di Burraco a cura del Centro Anziani di Maccarese. Si giocherà nel campo sportivo della chiesa. Informazioni e iscrizioni al numero 339-8347496

15.00 Caccia al Tesoro di San Giorgio. Gioco a squadre da 5 ragazze/i di età 11-15 anni. Prenotarsi per tempo perché giocano al massimo 6 squadre! Informazioni e iscrizioni al numero 333-2165380

16.00 Apertura Mostra d’arte “San Giorgio, la nostra festa” a cura dei bambini della scuola E. Marchiafava. Presentazione delle opere realizzate e dialogo con le classi partecipanti

17.00 Apertura Stand gastronomico

17.00 Processione con la statua di San Giorgio, patrono di Maccarese, accompagnata dalla Banda musicale della Regione Lazio. Si partirà dalla chiesetta del Castello e si arriverà alla chiesa

18.00 S. Messa solenne in onore di San Giorgio

19.00 Ruota Prosciutto, divertente gara di misurazione dei salumi

21.00 Gli Stornell’Attori, spettacolo musicale di stornelli romani, sketch comici e tanta allegria! In perfetto stile Rugantino, si esibiranno sul palco gli artisti: Ezio Baiocco (chitarra e voce), Antonella Roma (tamburello e voce), Maurizio Giuliani (mandolino) e Alessandro Di Stazio (fisarmonica)

22.30 Musica e balli di gruppo per tutti

DOMENICA 28 APRILE

8.00 S. Messa

9.00 Pedalata di San Giorgio cicloturistica a tappe (12 km) con partenza dal piazzale della chiesa. A seguire premiazione. Costo: 10 euro. Informazioni e iscrizioni al numero 338-3536024

10.00 Visita naturalistica nell’Oasi Vasche di Maccarese a cura del WWF. Posti limitati, visita gratuita con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email macchiagrande@wwf.it

11.00 S. Messa

11.30 Orienteering botanico al Vivaio della Maccarese con sorpresa. Attività gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 337-1175780

12.00 Apertura stand gastronomico

15.00 I giochi dimenticati. Attività e giochi per bambini di età 6-10 anni nel campo della parrocchia a cura di Programma Natura

15.00 Visita guidata del Castello San Giorgio, Archivio Storico della Maccarese ed Ecomuseo del Litorale Romano, a cura di Giovanni Zorzi e Nicoletta Paterno. Visita gratuita con posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 06-6672336 (orario d’ufficio)

15.00 Esibizione della scuola di ballo Sostare Danzando di Michela Marocchini sulla pedana nel campo

16.00 Torneo di pallavolo a cura della San Giorgio Pallavolo presso la palestra della scuola E. Marchiafava

16.00 Esibizione della scuola di musica La Pantera Rosa sul palco del campo

18.00 S. Messa

19.00 Esibizione del coro polifonico L’Insieme Harmonico diretto dal M° Pietro Rosati in chiesa

21.00 Grande spettacolo con l’Orchestra Tony Gullo con musica anni ’60, ’70, ’80, balli di gruppo e liscio

23.00 Spettacolo pirotecnico

Durante i giorni della festa sarà presente nel campo sportivo della parrocchia il mercatino con apertura a partire dalle 15.30.

Nell’area verde accanto al campo sportivo ci saranno le giostre per bambini.

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia la Maccarese Spa per la sponsorizzazione dello spettacolo di domenica sera e Carlo Paolacci per l’intrattenimento musicale durante le giornate della festa. Ma un enorme grazie va anche a tutti gli sponsor che hanno dato un piccolo grande contributo per la Festa di San Giorgio e anche a tutte le famiglie di Maccarese che hanno voluto partecipare nel loro piccolo.

E infine tanta riconoscenza va ai numerosi volontari che in questi mesi si sono adoperati per permettere a tutti di tornare a festeggiare il Santo Patrono di Maccarese.