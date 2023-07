Sagra del Melone, il consigliere Paolacci: “Per rilanciare il prodotto serve continuità, ci sarà anche un convegno” • Terzo Binario News

Mentre alle Due Casette i preparativi per la Sagra del Melone, in programma dal 21 al 23 luglio, si stanno ultimando , torna da attualità il prodotto melone, frutto che fino a molti anni fa era un vanto per la località rurale.

Con la Sagra, infatti, l’obiettivo è di riportare il melone di Due Casette agli albori, al valore di 20 anni fa, quando rappresentava il fiore all’occhiello del territorio.

Nel corso della manifestazione, oltre a spettacoli, enogastronomia e musica, verrà concesso uno spazio a un convegno sul tema dello sviluppo dell’agricoltura e del melone in particolare.

“Questa festa oltre ad avere un aspetto ludico e gioioso, vogliamo che rappresenti il rilancio del melone nei mercati ortofrutticoli romani e non solo – ha detto il consigliere comunale Gianluca Paolacci – e per farlo bisogna lavorare tutti insieme, dialogare con le istituzioni e con le associazioni di categoria.

Il nostro melone è buono, ha qualità che merita un risultato maggiore. Incentivare i giovani a continuare l’attività dei padri , ne parleremo nel convegno , e sostenerli nei bandi per i giovani imprenditori agricoli” .