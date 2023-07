LAZIO01, quando l'energia pulita si fa pascolo per le pecore: se ne parla ad Anguillara • Terzo Binario News

L’energia pulita e rinnovabile si fonda con la natura in un evento unico nel suo genere, dal titolo “Pecore e pannelli fotovoltaici, Perché no?”.

L’appuntamento è per giovedì 6 luglio alle ore 17 presso l’ex consorzio agrario di Anguillara Sabazia (Roma), dove si parlerà connubio perfetto tra animali e impianti fotovoltaici, parlando di un progetto specifico: l’impianto fotovoltaico LAZIO01.

LAZIO01 è uno dei primi impianti fotovoltaici ad essere autorizzato come “Pratopascolo” in Italia.

L’iniziativa illustrerà i benefici del pratopascolo che permette di sfruttare il terreno agricolo con il duplice scopo di produrre energia elettrica e di essere usato come pascolo.

All’evento parteciperanno diverse personalità: Il Presidente di Italia Solare, L’ingegnere Rocco Viscontini; il Sindaco di Anguillara Sabazia, Avv. Angelo Pizzigallo; l’Assessore all’Urbanistica di Anguillara, Sig. Enrico Serami e Antonio Alcaro, Ingegnere con esperienze di impianti pratopascolo. I Responsabili della Fase Pre e Post Autorizzativa del progetto LAZIO01, Arch. Antonella Ferrini e il Dott. Americo Marini, illustreranno nello specifico il progetto.

L’evento rappresenta un’occasione unica per riflettere sull’importanza della convivenza tra animali e rinnovabile e sulla necessità di trovare soluzioni sostenibili per il nostro pianeta. La presenza degli animali nell’impianto fotovoltaico rappresenta un esempio concreto di come sia possibile conciliare le attività umane con la natura.