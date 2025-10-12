Sacchi di potature abbandonati in via Venezia a Ladispoli da tre settimane • Terzo Binario News

“Sono circa 3 settimane che ci sono questi 2 sacchi di foglie a Via Venezia vicino al civico 28…tra l’ altro altri ” virtuosi dell’ igiene ” hanno iniziato a lasciare altri rifiuti sopra….tra poco diventerà una piccola isola ecologica…nessuno interviene ?”
Lettera firmata
