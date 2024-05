Sabato visita guidata al monumento naturale di Pyrgi • Terzo Binario News

Organizzata dal Comitato 2 Ottobre e dalla comunità energetica A Tutto Sole

“Il Comitato 2 ottobre e la Comunità Energetica “A Tutto Sole ” invitano tutti i cittadini a partecipare alla visita naturalistico-archeologica del Monumento Naturale “Pyrgi”, sabato 25 maggio.

L’appuntamento è all’ingresso Castello di S. Severa alle ore ore 9.00. La passeggiata, molto agevole e tranquilla e con frequenti soste di spiegazione, durerà circa 3 ore.

Il monumento naturale fu istituito dalla Regione Lazio con Decreto Presidenziale nel 2017 e venne inaugurato alla presenza di Vito Consoli (Direttore regionale Parchi) e della Consigliera Regionale Avenali ma a tutt’oggi non ha ancora un regolamento.

Il Comitato “2 ottobre” presentò una bozza di regolamento già nel 2020 ma ha presentato oggi una nuova bozza con la speranza che, questa volta, l’iter vada a buon fine.

La bozza di Regolamento prevede: un parcheggio auto presso l’ingresso per evitare traffico automobilistico nell’area (eccetto per i mezzi dei guardia parco di Macchiatonda); il divieto di costruire o ampliare manufatti; possibili strutture amovibili ai fini della ricerca scientifica, didattica e noleggio lettini sulla spiaggia libera; agricoltura biologica.

La planimetria divide l’area in quattro zone: agricola, turistico-didattica, archeologica e di particolare interesse faunistico. Le “sabbie nere” dalla costa all’Aurelia non sono solo “mare e parcheggio”, come vorrebbe qualcuno: esse rappresentano un’area il cui altissimo valore archeologico (dalla preistoria fino all’antica Pyrgi) e paesaggistico, rimasto intatto per più di due millenni. E’ importante che villeggianti e residenti conoscano questo gioiello, frequentandolo e preservandolo per le future generazioni.

Per la passeggiata si consiglia di portare con sé cappello, acqua e calzature adatte a camminare su sabbia e terra battuta, in pianura. Vi aspettiamo!!”

Comitato “2 ottobre”