Sabato "Serata d'autore" al Convento dei Cappuccini di Tolfa • Terzo Binario News

Sabato protagonisti due giovani talenti locali: lo chef Giuseppe Olivieri e la cantante Alice Paba che presenta il suo nuovo singolo

di Cristiana Vallarino

Una antica eccellenza tolfetana che è stata riportata a nuova vita di recente, due giovani tolfetani di talento, sullo sfondo un panorama mozzafiato: questi gli ingredienti della “Serata d’autore” del 12 agosto a Tolfa.

La location è il restaurato convento dei Cappuccini, ora struttura ricettiva di grande fascino (affidata alla gestione di un’altra giovane tolfetana, Marta Conte), a cucinare una cena coi fiocchi è lo chef Giuseppe Olivieri, mentre la colonna sonora della serata è affidata alla voce – e alla chitarra – di Alice Paba, la cantante che nel 2016 vinse “The Voice of Italy”, e che nell’occasione presenterà il suo nuovo singolo “Bruciami”, distribuito dalla Universal.

Alice, 26 anni, dopo la notorietà raggiunta con la vittoria al talent e un periodo di spettacoli in giro per l’Italia, si è fermata a lungo. Ha lasciato il lavoro, dedicandosi però all’assistenza degli ospiti della rsa locale Quinta Stella. “Mi sono trovata molto giovane, 19 anni, in un mondo difficile – spiega – e ho anche incontrato persone decisamente disoneste che mi hanno fatto promesse mai mantenute. Ho quindi preferito fermarmi, azzerando tutto, per “conoscermi” meglio, studiare e poter tornare sentendomi, come ora, supertranquilla. E infatti su consiglio dei discografici il singolo esce solo col cognome “Paba”. Da un po’ faccio serate live con la mia band, gli “Yougroove” (Alessandro Caci basso, Marco Martinelli chitarra, Yuri Croscenko batteria, Jacopo Borsetti tastiere) e a Roma canto, per l’ultimo giovedì, alla terrazza del Gianicolo con i “Comemammamihafatto”. Ma sabato sarò sola, con la mia chitarra. Oltre a “Bruciami”, scritto da Federico Secondome e Simone Laurino, due ragazzi veronesi, farò diverse cover, da Gabriella Ferri a Mina, passando per Amy Winehouse. Più dei brani miei e alcuni inediti mai eseguiti finora”.

Giuseppe Olivieri, lo chef poco più che trentenne ora al Convento dei Cappuccini, è ritornato a Tolfa dopo diversi anni trascorsi in giro per l’Italia e l’Europa, lavorando nelle cucine di locali prestigiosi.

“Ho sempre avuto la passione per la cucina – racconta – ma ho cominciato a dedicarmici davvero solo dopo aver finito il ragioneria e aver lavorato nell’edilizia. Ovvero, quando, nel 2016 ho frequentato l’Accademia Italiana Chef di Roma. Una volta conseguito il diploma sono andato a Milano dove ho lavorato da Ratanà, un ristorante di Cesare Battisti, segretario generale degli Ambasciatori del gusto, poi sempre nel capoluogo lombardo sono stato un periodo da Contraste di Mathias Perdomo, una stella Michelin. Il passaggio suggestivo è stato in Svizzera a Saint Moritz all’Hotel Cresta Palace, 5 stelle superiore. Tornato in Italia mi sono fermato al Bistrò Emanuele all’Isola d’Elba, specializzato in cucina d’avanguardia di mare, andando poi al Podere Belvedere di Edoardo Tilli, esperto in fermentazione e cotture particolari, vicino Pontassieve, in provincia di Firenze. Infine di nuovo all’Elba ho gestito un piccolo locale a Capoliveri. Da qualche mese sono tornato a casa, per motivi famigliari, e adesso mi dedico al Convento dei Cappuccini, ma non nascondo che il mio sogno, prima o poi, è quello di avere un locale mio”.

Ecco la serata che si terrà nel giardino del Convento. Dalle ore 19 si può sorseggiare un aperitivo. Ore 20:30 Inizio cena: antipasto con roastbeef e il suo fondo; primo di tagliatelle al tartufo estivo, burro allo zafferano e formaggio 36 mesi; secondo di agnello al sugo d’arrosto e cremoso di patate novelle; dolce di millefoglie al cioccolato bianco, caramello salato e frutti di bosco

Dalle ore 22, concerto.

Costo cena 35€ bevande ed aperitivo esclusi. Posti limitati con prenotazione obbligatoria entro Mercoledì 9 Agosto Per info e prenotazioni contattare Marta al +39 351 866 3174 oppure tramite e-mail marta.conte@conventocappuccinitolfa.it In caso di maltempo la cena si svolgerà all’interno della struttura.