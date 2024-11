Sabato il corso Blsd, poi Anagni e Fiuggi al G7: giorni intensi per la ProCiv di Cerveteri • Terzo Binario News

La sindaca cerite Elena Gubetti: “Gruppo Comunale sempre in attività, punto di riferimento per la città”

Giorni di grande impegno per il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri. I Volontari e le volontarie di Cerveteri infatti, sabato sono stati impegnati in una mattinata di formazione per la cittadinanza, con un corso di BLSD gratuito all’interno della Sede di Via Casetta Mattei a I Terzi, al quale hanno partecipato un numero di persone davvero elevato.

Ieri mattina invece, lunedì 25 novembre, su richiesta della Questura di Frosinone, sono partiti alla volta di Anagni e Fiuggi, dove si sta svolgendo il G7 con i Ministri degli Esteri europei per garantire assistenza alla popolazione.

“Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri non si ferma mai, è in continuo movimento e giorno dopo giorno si conferma essere una certezza all’interno della nostra città, per capacità, competenze e formazione – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Cerveteri, grazie al lavoro del Responsabile del Servizio Renato Bisegni, può fare affidamento su un gruppo di volontari e volontarie davvero di grande caratura, non soltanto da un punto di vista pratico ma anche e soprattutto a livello umano, dimostrandosi sempre profondamente legati al territorio mettendo spesso in secondo piano la loro vita personale per il benessere della città. A tutti loro, giunga il mio ringraziamento per il grande lavoro che sempre svolgono e per il punto di riferimento che ogni giorno rappresentano per i cittadini e per l’amministrazione comunale”.