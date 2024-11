Rilievi della Municipale, un conducente trasportato al Padre Pio di Bracciano

Ancora un incidente sulla via Doganale di Cerveteri.

Stavolta a scontrarsi sono state un’auto e un camion.

Sul posto la Municipale cerite per i rilievi e per il soccorso di uno dei conducenti, feritosi leggermente e per questo portato in ambulanza all’ospedale Padre Pio.